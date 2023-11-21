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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила нейросетевую озвучку на русском — голоса остались те же

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CD Projekt Red

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 не должно было получить русскую озвучку, но все-таки ее получило, правда, неофициальную.


Новый контент озвучили при помощи нейросети, стараясь подражать голосам из оригинальной игры и ее локализации.

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Результат получился спорным — неестественность голосов все-таки сильно заметна. Тем не менее выбирать геймерам не приходится.

Сообщается, что некоторые стримы с такой озвучкой закрывались по требованию разработчиков из CD Projekt RED.

Источник: NexusMods
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