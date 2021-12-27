В России рассматривают возможность проведения чемпионата мира по киберспорту 2023 года

Федерация компьютерного спорта (ФКС) России рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по киберспорту в 2023 году.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казани отказали в проведении чемпионата мира по киберспорту 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Заявление Владимира Леонова касается исключительно официального чемпионата мира, ежегодно проводимого Международной федерацией киберспорта (IESF), — приводит слова пресс-службы ФКС ТАСС. — В России по-прежнему могут проводиться крупные международные турниры, находящиеся вне официальной системы соревнований IESF. Таким образом, ни Major-турнирам по Dota 2, ни любым другим соревнованиям от издателей игр на территории РФ санкции WADA не препятствуют.

«Федерация компьютерного спорта России приложила все усилия, чтобы в порядке исключения чемпионат мира по киберспорту мог состояться в 2022 году в Казани: были проведены переговоры с WADA с участием первых лиц ФКС России и IESF. ФКС России в настоящее время рассматривает возможность подачи заявки на проведение в России официального чемпионата мира IESF в 2023 году».