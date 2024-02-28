Подписки в Twitch снова стали доступны в России, но стримеры просят их не покупать

Теперь на сервисе Twitch снова можно покупать платные подписки на каналы — оплатить их можно через СБП. Стоимость подписки первого уровня составляет 130 рублей.

Впрочем, сами русскоязычные стримеры советуют этого не делать, а вместо подписок использовать старые-добрые донаты — ведь до сих пор непонятно, как именно они смогут использовать полученное. В настоящий момент платформа не выплачивает деньги создателям контента из России.