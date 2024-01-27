Самая популярная стримерша Twitch уже в 8 раз оказалась в бане — что не так с ее трансляциями

Amouranth вновь забанили на Twitch. Уже в восьмой раз.

Часто девушке прилетает от площадки за слишком откровенный контент, благодаря которому Кейтлин и заработала популярность. Однако причина бана неизвестна — возможно, что дело в жалобах от членов сообщества.

Amouranth. Фото Соцсети

Amouranth критикуют за то, что на ее стримах не происходит практически ничего, кроме демонстрации тела девушки. Многие также винят Кейтлин в том, что именно она виновата в том, что на площадке появилось много подобного контента.