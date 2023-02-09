PASHANOJ подвел итоги группового этапа IEM Katowice 2023

Второй тренер состава K23 по дисциплине CS:GO Павел PASHANOJ Легостаев подвел итоги группой стадии IEM Katowice 2023.

«Итоги групповой стадии IEM Katowice 2023 стали достаточно предсказуемы, но есть и участники, которые смогли удивить. Liquid смогла найти нужные механизмы, чтобы достичь необходимого баланса. Меня также радовала индивидуальная игра отдельных участников этого коллектива. Вторая команда, которая показала хороший результат — это Outsiders. После замены, набирая от игры к игре, она смогла выйти из группы, хотя их игра в плей-ин была не совсем впечатляющая. Отдельно стоит отметить KaiR0N. Он смог показать равный уровень игры относительно своих напарников», — приводит слова приводит слова Легостаева Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Katowice 2023 проходит в Польше с 1 по 12 февраля 2023 года. В основной стадии турнира принимают участие 16 команд, которые разыграют между собой 1 000 000 долларов.