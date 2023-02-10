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Сегодня, 02:55

Летом выйдет крупное обновление Team Fortress 2

Евгений Козинов
Корреспондент
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Team Fortress 2.
Фото Steam

Компания Valve объявила о грядущем крупном обновлении Team Fortress 2.

«Последние несколько летних событий Team Fortress были связаны только с обновлением предметов. Но в этом году мы планируем выпустить полноценное обновление с предметами, картами, насмешками, необычными эффектами, скинами и черт знает чем еще?! А это значит, что нам нужен контент из мастерской Steam Workshop! Ваш контент!» — говорится в сообщении на сайте игры.

Каждый создатель контента для игры имеет возможность отправить свои проекты в Valve до 1 мая.

Игра Team Fortress 2 вышла в октябре 2007 года. Среднеесуточное число игроков составляет около 100 тысяч человек.

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