Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy приблизился к 500 тысячам

В среду, 8 февраля, число одновременных игроков Hogwarts Legacy в Steam превысило 489 тысяч человек.

Как сообщает Benji-Sales, это лучший старт игр от WB Games в Steam Ранее самым популярным проектом студии была игра MultiVersus — 153,4 тысячи одновременных игроков.

Официальный релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4. Игрокам, купившим Deluxe-издание игра стала доступна на 72 часа раньше.