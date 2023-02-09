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Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy приблизился к 500 тысячам

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 8 февраля, число одновременных игроков Hogwarts Legacy в Steam превысило 489 тысяч человек.

Как сообщает Benji-Sales, это лучший старт игр от WB Games в Steam Ранее самым популярным проектом студии была игра MultiVersus — 153,4 тысячи одновременных игроков.

Официальный релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4. Игрокам, купившим Deluxe-издание игра стала доступна на 72 часа раньше.

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