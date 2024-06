GTA 6 не покажут на Summer Game Fest 2024? Известно, какие игры появятся на мероприятии

Появился список игр, которые точно появятся и не появятся на предстоящей летней презентации Summer Game Fest 2024.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Фанаты Rockstar не увидят на презентации GTA 6. Также на Summer Game Fest вряд ли появятся The Wolf Among Us 2, Metal Gear Solid 3, Kingdom Hearts 4, Judas.

Из тех проектов, которые точно заглянут на презентацию:

Summer Game Fest начнется 8 июня в 0:00 по МСК.