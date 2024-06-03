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Сегодня, 14:05

Ноутбук со 100-дюймовым экраном обойдется в 170 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Spacetop G1.
Фото Sightful

Sightful представила 100-дюймовый ноутбук Spacetop G1, экран которого пользователь видит через компактные очки.

Spacetop G1.
Фото Sightful

У ноутбука быстрый чипсет Qualcomm Snapdragon QCS8550 с Adreno 740, 16/128 ГБ памяти и частота обновления 90 Гц. В автономном режиме Spacetop G1 сможет работать до 8 часов.

В Sightful рассказали, что новое устройство больше настроено на офисную работу, нежели на гейминг. Цена ноутбука — 170 тысяч рублей.

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