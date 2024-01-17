От видеоигр можно оглохнуть? Результаты исследования тревожат

Всемирная организация здравоохранения провела исследование уровня звука в видеоиграх — и обнаружила тревожащие детали.

Оказалось, что зачастую короткие звуки вроде выстрелов превышают или почти превышают допустимый уровень громкости.

А это, в свою очередь, повышает риск глухоты или тиннитуса — неприятного звона или шума в ушах, который практически не поддается лечению. Хороший повод снизить громкость в наушниках!