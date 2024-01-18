Ноутбук с топовым железом обойдется в более чем один миллион рублей — что внутри этого монстра

Компания Eurocom представила игровой ноутбук Eurocom Raptor X17 — он стоит почти 14 тысяч долларов.

Eurocom Raptor X17. Фото Eurocom

Начинка у портативного ПК впечатляет — 96 ГБ оперативной памяти DDR5; видеокарта GeForce RTX 4090; процессор Intel Core i9-14900HX; три SSD диска общим объемом до 24 ТБ; 17-дюймовый экран с матрицей LCD и 4К-разрешением; система охлаждения с двумя кулерами и множеством тепловых трубок.

Eurocom Raptor X17. Фото Eurocom

Ноутбук, скорее всего, появится и в России, но когда — неизвестно.