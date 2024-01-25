Любительский ремастер Need for Speed: Underground 2 c новыми текстурами и «лучами» выглядит великолепно

Благодаря технологии NVDIA RTX Remix появилась возможность добавлять рейтрейсинг даже в старые игры. Один из энтузиастов воспользовался этим чтобы сделать неофициальный ремастер Need for Speed: Underground 2 2004 года выпуска.

Помимо новой технологии, в игре появились улучшенные при помощи искусственного интеллекта текстуры и поддержка разрешений до 4К. В результате игра двадцатилетней давности стала выглядеть гораздо более современной.