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Сегодня, 12:25

Игрок RuFire прокомментировал информацию о подписании контракта с организацией Бакаева

Виктория Кравченко
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Известный скаут и игрок Алексей RuFire Бураков отреагировал на слухи о том, что подписан контракт с организацией хавбека «Рубина» Солтмурада Бакаева.

«Мы искали организацию и рассматривали разные варианты, на пост отреагировал Солтмурад. Рассматривали ещё три предложения, не буду говорить какие, но его предложение оказалось самым интересным. Так и начали работать», — рассказал Бураков Cybersport.metaratings.ru.

Организация Бакаева называется BakS Esports. У клуба есть составы по FIFA, Brawl Stars, PUBG Mobile и своя форма, выполненная в кислотных оттенках с черно-серыми узорами и логотипом. BakS Esports намерена развиваться в CS:GO и Dota 2.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-predlozenie-soltmurada-bakaeva-okazalos-samym-interesnym-16625/
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