Игрок RuFire прокомментировал информацию о подписании контракта с организацией Бакаева

Известный скаут и игрок Алексей RuFire Бураков отреагировал на слухи о том, что подписан контракт с организацией хавбека «Рубина» Солтмурада Бакаева.

«Мы искали организацию и рассматривали разные варианты, на пост отреагировал Солтмурад. Рассматривали ещё три предложения, не буду говорить какие, но его предложение оказалось самым интересным. Так и начали работать», — рассказал Бураков Cybersport.metaratings.ru.

Организация Бакаева называется BakS Esports. У клуба есть составы по FIFA, Brawl Stars, PUBG Mobile и своя форма, выполненная в кислотных оттенках с черно-серыми узорами и логотипом. BakS Esports намерена развиваться в CS:GO и Dota 2.