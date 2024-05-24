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Сегодня, 18:35

Стример DkFogas считает, что патч 7.36 в Dota 2 освежил игру

Руслан Минаев
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Профессиональный игрок и стример Владислав DkFogas Фролов поделился мнением о выходе патча 7.36 в Dota 2.

«Могу сказать, что игры стали более динамичными и сумбурными. У всех саппортов много денег и опыта в каждой игре. В целом патч освежил игру и сейчас играть стало интересней, так как люди пробуют новых героев и билды, а не каждую игру керри Lifestealer с Radiance», — цитирует Фролова Cybersport.Metaratings.ru.

В Dota 2 вышел патч 7.36, который добавил врожденные способности и аспекты

Источник: cybersport.metaratings.ru
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