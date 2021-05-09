NAVI подписала состав по Brawl Stars

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила на своем официальном сайте об открытии подразделения по мобильной игре Brawl Stars.

Клуб решил не собирать состав с нуля, а подписал готовый ростер, выступавший ранее под тегом ZEROZONE. Данное трио игроков считается одним из сильнейших в Восточной Европе и Центральной Азии. Ранее команде удалось стать чемпионом Brawl Stars Championship 2021.

Состав NAVI по Brawl Stars: Петр MMA Поморцев (капитан), Артем Jason Яшанин, Богдан BBgs Берг, Влад TheVs Мороз (менеджер).

Первым испытанием для ребят под тегом NAVI станет отборочный этап майского финала Brawl Stars Championship 2021, который пройдёт с 15 по 23 мая.