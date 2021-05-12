ESL обновила правила лиги DPC: тренерам запретили общаться с командой во время матчей
16:07
ESL и DreamHack отменили правило, разрешающее тренерам общаться с игроками во время матчей Dota 2.
Турнирные операторы опубликовали соответствующие заявления в Twitter. Организаторы решили вернуться к старому формату, когда тренер может разговаривать с командой только во время стадии драфта или после завершения матча. Также тренеру запрещено находиться рядом с участниками команды во время игры.
ESL и DreamHack извинились перед командами за изменение правил по ходу сезона и уточнили, что правило не соответствует позиции Valve по поводу тренерства в Dota 2. Все результаты матчей, сыгранных на данный момент, останутся действительными.
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