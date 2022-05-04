Мини-гайд как забрать бесплатную FIFA 22 и другие игры PS Plus в мае

Подписчики PS Plus из России обнаружили способ забрать бесплатные игры в мае. Способ работает только на PS5 и даст активировать две игры — FIFA 22 и Tribes of Midgard.

Как забрать игры PS Plus в мае:

—Добавьте в корзину бесплатный эксклюзивный контент (это разные бонусы в онлайн-играм — GTA Online, World of Warships и другим. Он показан на главной странице PS Plus)

— Положите в корзину игры месяца

— «Оплачивайте» покупку за 0 рублей

— Игры месяца PS Plus добавятся в вашу библиотеку

В апреле бесплатные игры PS Plus можно было можно через поиск. Официально разработчики не дают никаких комментариев, а социальные сети подразделения Sony в России молчат уже больше двух месяцев.