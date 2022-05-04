Steam Deck официально поддерживает уже более 1200 игр

Разработчики продолжают улучшать работу игр на Steam Deck. Если на старте портативного гаджета Valve только 399 тайтлов официально поддерживали его, то сейчас эта цифра составляет уже 1289 различных игр, а еще 1169 поддерживают консоль, но могут возникнуть небольшие проблемы.

Ежедневно Valve оптимизирует для Steam Deck около 30 игр. Судя по графику, сейчас адаптация игр для гаджета слегка приостановилась. Основная масса игр получила поддержку именно в марте.

Среди последних проектов, получивших официальную поддержку, такие хиты, как Elden Ring, Apex Legends, Rogue Legacy 2, Sekiro Shadows Die Twice, NBA 2K22, Ni No Kuni II, Valheim и многие другие.

Стоит отметить, что если каких-то тайтлов еще нет в списке поддержки, то, скорее всего, его просто еще не тестировали.

Подробнее про портативный гейминг писали в нашей статье.