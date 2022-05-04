Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 12:22

Steam Deck официально поддерживает уже более 1200 игр

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Steam Deck официально поддерживает уже более 1200 игр.
Фото Valve

Разработчики продолжают улучшать работу игр на Steam Deck. Если на старте портативного гаджета Valve только 399 тайтлов официально поддерживали его, то сейчас эта цифра составляет уже 1289 различных игр, а еще 1169 поддерживают консоль, но могут возникнуть небольшие проблемы.

Ежедневно Valve оптимизирует для Steam Deck около 30 игр. Судя по графику, сейчас адаптация игр для гаджета слегка приостановилась. Основная масса игр получила поддержку именно в марте.

Steam Deck. Steam Deck — когда ПК-гейминг становится портативным

Среди последних проектов, получивших официальную поддержку, такие хиты, как Elden Ring, Apex Legends, Rogue Legacy 2, Sekiro Shadows Die Twice, NBA 2K22, Ni No Kuni II, Valheim и многие другие.

Стоит отметить, что если каких-то тайтлов еще нет в списке поддержки, то, скорее всего, его просто еще не тестировали.

Подробнее про портативный гейминг писали в нашей статье.

1
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Ибрагимович, любимая сотрудница или двоюродный брат? Кто получит звезд-клиентов футбольного агента Райолы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон с новыми картами и боевым пропуском

Мини-гайд как забрать бесплатную FIFA 22 и другие игры PS Plus в мае
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости