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У сюжетного DLC Cyberpunk 2077 может не быть русской локализации

Пьеретта АРКАН
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У сюжетного DLC Cyberpunk 2077 может не быть русской локализации.

Сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077, по всей видимости, не выйдет в России. CD Project RED пока не делали официальных анонсов, но зато информацией поделилась Юлия Горохова, актриса русской озвучки женской версии персонажа Ви из оригинальной игры.

«Здравствуйте, мои милые друзья) Я к вам с новостями) Больше стрима Киберпанк 2077 не будет) и длс в нашем исполнении тоже) так что, спасибо вам большое за ваше внимание, любовь и поддержку! Надеюсь, встретимся на каком-нибудь ещё проекте» — сообщила актриса в своем Telegram-канале.

CD&nbsp;Projekt RED прокомментировала свою работу в&nbsp;России и&nbsp;Белоруссии. CD Projekt RED прокомментировала свою работу в России и Белоруссии

Большое сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077, судя по всему, выйдет в следующем году. Его нет в календаре релизов студии на 2022 год.

Последний раз официально студия CDPR комментировала только ключевые вопросы игроков, касаемо своей дальнейшей работы в России и Белорусии

Источник: https://t.me/juligoroh/33
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