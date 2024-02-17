Мэддисон спрогнозировал «Смуте» «успех» The Day Before

Стример Илья Мэддисон поделился впечатлениями от геймплея «Смуты».

Смута. Фото Cyberia Nova

«Смута — это круто. Геймплей просто поражает, как и графика с анимациями. Очень хороший уровень для 2009 года. Немного обидно, что на дворе 2024-й, но все мы любим поностальгировать, так что успех у этой игры будет такой же, как и у легендарной The Day Before. Можно не сомневаться», — заявил Илья.

Стример не только спрогнозировал ей провал, но и сказал, что игре далеко до абсолютно любой части «Ведьмака»:

«Им бы не до Ведьмака, а до игры Волкодав или Тарас Бульба дотянуть, потому что их игра так и выглядит, а не как конкурент Ведьмака», — сказал Илья.