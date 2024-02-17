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17 февраля, 17:55

Мэддисон спрогнозировал «Смуте» «успех» The Day Before

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Илья Мэддисон.
Фото Соцсети

Стример Илья Мэддисон поделился впечатлениями от геймплея «Смуты».

Смута.
Фото Cyberia Nova

«Смута — это круто. Геймплей просто поражает, как и графика с анимациями. Очень хороший уровень для 2009 года. Немного обидно, что на дворе 2024-й, но все мы любим поностальгировать, так что успех у этой игры будет такой же, как и у легендарной The Day Before. Можно не сомневаться», — заявил Илья.

Смута. Не «Ведьмак», но неплохо — появился целый час реального геймплея «Смуты»

Стример не только спрогнозировал ей провал, но и сказал, что игре далеко до абсолютно любой части «Ведьмака»:

«Им бы не до Ведьмака, а до игры Волкодав или Тарас Бульба дотянуть, потому что их игра так и выглядит, а не как конкурент Ведьмака», — сказал Илья.

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