Топ-10 лучших видеокарт для покупки в 2024 году — лидирует RTX 4070 Super
Эксперты Tom's Hardware составили топ лучших видеокарт на начало 2024 года.
Профессионалы оценили карточки по критериям цена, производительность, качество и составил список лучших, в каждой из отдельных категорий.
GeForce RTX 4090.
Фото NVIDIA
Топ-10 лучших видеокарт по соотношению цена-производительность-качество:
1. GeForce RTX 4070 Super — от 69 тысяч рублей;
2. Radeon RX 7800 XT — от 61 тысячи рублей;
3. GeForce RTX 4070 — от 67 тысяч рублей;
4. GeForce RTX 4090 — от 200 тысяч рублей;
5. Radeon RX 7900 XTX — от 108 тысяч рублей;
6. GeForce RTX 4060 — от 38 тысяч рублей;
7. Radeon RX 7900 XT — от 83 тысяч рублей;
8. Intel Arc A750 — от 27 тысяч рублей;
9. GeForce RTX 4080 Super — от 130 тысяч рублей;
10. Radeon RX 7600 — от 32 тысяч рублей.
Новости