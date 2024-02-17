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17 февраля, 17:15

Топ-10 лучших видеокарт для покупки в 2024 году — лидирует RTX 4070 Super

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GeForce RTX 4070 Super.
Фото NVIDIA

Эксперты Tom's Hardware составили топ лучших видеокарт на начало 2024 года.

Профессионалы оценили карточки по критериям цена, производительность, качество и составил список лучших, в каждой из отдельных категорий.

GeForce RTX 4090.
Фото NVIDIA

Топ-10 лучших видеокарт по соотношению цена-производительность-качество:

1. GeForce RTX 4070 Super — от 69 тысяч рублей;

2. Radeon RX 7800 XT — от 61 тысячи рублей;

3. GeForce RTX 4070 — от 67 тысяч рублей;

4. GeForce RTX 4090 — от 200 тысяч рублей;

5. Radeon RX 7900 XTX — от 108 тысяч рублей;

6. GeForce RTX 4060 — от 38 тысяч рублей;

7. Radeon RX 7900 XT — от 83 тысяч рублей;

8. Intel Arc A750 — от 27 тысяч рублей;

9. GeForce RTX 4080 Super — от 130 тысяч рублей;

10. Radeon RX 7600 — от 32 тысяч рублей.

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