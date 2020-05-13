Культовая серия Mafia получит переиздание. Первая часть выйдет 27 августа

Компания 2K Games анонсировала переиздание культовой серии видеоигр Mafia. Был выпущен тизер проекта, полноценная презентация состоится 19 мая.

В серию входят три игры, первая из которых была выпущена 18 лет назад, в 2002 году. Ее римейк увидит свет 27 августа. Игра появится на PC, PS4 и Xbox One.

В первой игре под названием «Mafia: The City of Lost Heaven» действие происходит в США в вымышленном городе Лост Хэвен в период с 1930 по 1938 год.