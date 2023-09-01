Коллекционная версия Starfield c редкими часами стоит 40 тысяч рублей — ее уже можно купить в России

В сети появились фотографии коллекционного издания Starfield. В России его тоже можно купить за 40 тысяч рублей.

Starfield Constellation Edition. Фото Bethesda

Главным эксклюзивом издания являются коллекционные часы, выполненные в оформлении игры.

Starfield Constellation Edition. Фото Bethesda

Также издание включает в себя:

— Код на скачивание игры;

— Дополнение Shattered Space Story — станет доступным после релиза;

— Набор скинов Constellation: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и дополнительный набор;

— Доступ к цифровому артбуку Starfield и оригинальному саундтреку;

— Steelbook;

— Нашивка с созвездием;

— Кредитная карточка с выгравированным лазером игровым кодом.