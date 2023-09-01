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Сегодня, 19:44

В Starfield уже перевели на русский язык главное меню и интерфейс

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda

На форуме ZoneOfGames появился перевод для главного меню и интерфейса Starfield.

Starfield.
Фото Bethesda

Работу над текстом игры выполняют при помощи искусственного интеллекта. Такой метод значительно ускорит процесс любительского перевода на русский язык, но качество такого перевода может быть значительно хуже человеческого.

Starfield.
Фото Bethesda

Выпустить полноценную машинную версию перевода ZoG планируют к концу сентября.

Starfield. Starfield все-таки переведут на русский язык — правда, этим займутся не люди

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