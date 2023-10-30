Капитан Team Spirit по Dota 2 не собирается уходить из киберспорта, но возьмет перерыв
Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры в своем Telegram-канале.
По словам Ярослава, он не собирается уходить из Dota 2, но возьмет перерыв после победы на The International. Правда, он не уточнил, сколько продлится его отпуск.
Вторая победа за три года — российско-украинская Team Spirit вынесла всех на The International 2023 по Dota 2
Напомним, что Team Spirit, состоящая из российских и украинских киберспортсменов, победила в главном финале The International 2023 Gaimin Gladiators, став таким образом двукратным чемпионом турнира. До этого две победы на The International одерживала только одна команда — OG.
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