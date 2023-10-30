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Капитан Team Spirit по Dota 2 не собирается уходить из киберспорта, но возьмет перерыв

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
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The International 2023.
Фото Team Spirit

Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры в своем Telegram-канале.

По словам Ярослава, он не собирается уходить из Dota 2, но возьмет перерыв после победы на The International. Правда, он не уточнил, сколько продлится его отпуск.

The International 2023. Вторая победа за три года — российско-украинская Team Spirit вынесла всех на The International 2023 по Dota 2

Напомним, что Team Spirit, состоящая из российских и украинских киберспортсменов, победила в главном финале The International 2023 Gaimin Gladiators, став таким образом двукратным чемпионом турнира. До этого две победы на The International одерживала только одна команда OG.

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