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11 марта, 10:23

Heen может снова стать тренером Team Secret

Виктория Кравченко
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Киберспортивная организация Team Secret рассматривает вариант смены тренера состава по Dota 2. Новым игроком Team Secret может стать действующий тренер команды Тью Сун AhFu Чуан.

В таком случае позицию тренера Secret вновь займет Сонг Го Heen Ли, который намерен вернуться из инактива.

Возможный состав Team Secret по Dota 2:

Ремко Crystallis Аретс;

Тенг Тйин Kordan Яо;

Мирослав BOOM Бицан;

Тью Сун AhFu Чуан;

Клемент Puppey Иванов;

Сонг Го Heen Ли (тренер).

В ноябре 2023 года Heen решил взять перерыв в карьере, а на его место пришел AhFu, до этого выступавший за Team SMG. В рамках DreamLeague Season 22 на первом групповом этапе Team Secret шесть раз сыграла вничью и один раз проиграла, покинув, таким образом, турнир.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/heen-mozhet-snova-stat-trenerom-team-secret-342562/
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