Утекли изображения новых врагов из Helldivers 2 — выглядит жутковато

В Интернете появились изображения находящихся в работе новых противников, которые появятся в Helldivers 2. Они называются «иллюминаты» и выглядят довольно жутковато — органические гуманоиды с четырьмя руками и типичным для инопланетных антагонистов дизайном.

Когда именно они появятся в игре неизвестно, но, вероятно, произойдет это относительно скоро — разработчики игры уже начали радовать аудиторию новым контентом, анонсировав баттл-пасс и запуская события.