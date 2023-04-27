GTA 6 могут анонсировать до 17 мая

Анонс новой части Grand Theft Auto (GTA) может состояться до 17 мая, сообщает инсайдер Mnm345.

17 мая состоится встреча Take Two, которой принадлежат права на игровую серию, с инвесторами. Ранее другие инсайдеры сообщали, что первые материалы, связанные с игрой, могут показать в этот день.

Релиз GTA 5 (последней выпущенной части серии) состоялся в 2013 году. С тех пор Rockstar Games выпустила Read Dead Redemption 2 и переиздание трилогии первых частей серии.