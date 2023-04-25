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Сегодня, 11:13

Иван Живицкий может стать новым игроком HYDRA

Алина Савинова
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HYDRA продолжает поиски нового саппорта в состав по Dota 2 на замену Анатолию Lefitan Крупнову, который ранее покинул команду.

Как сообщает Cybersport.Metaratings.ru, новым игроком коллектива может стать белорусский игрок Иван OneJey Живицкий, который числится в составе Cyber Union.

Ранее отмечалось, что у киберспортивной организации возникли проблемы с поисками нового игрока. Многие отказываются от приглашения в коллектив, боясь репутационных рисков после скандала вокруг команды с нечестной игрой.

8 апреля Крупнов покинул HYDRA. После этого игрок признался в мошенничестве.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/onejey-mozhet-stat-novym-igrokom-hydra-246001/
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