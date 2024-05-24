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Сегодня, 18:22

Свиридов назвал самых сильных персонажей в Dota 2 после выхода нового патча

Владислав Корегин
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Профессиональный игрок Алексей Smiling Knight Свиридов поделился мнением об выходе обновления в Dota 2.

«Патч интересный, много нового. Аспекты и врожденные способности — это круто, потому что привносят в игру новый слой сложности и разнообразия, новые стратегии, более гибкий геймплей у героев.

Самые имбовые герои: Templar Assasin, Legion Commander, Batrider, Axe, Shadow Shaman, Dark Wilow, так как их слишком сильно апнули», — цитирует Свиридова Cybersport.Metaratings.ru.

В ночь с 22 на 23 мая в Dota 2 вышел глобальный патч 7.36. Разработчики внесли в игру масштабные изменение, в том числе добавили новую механику врожденные способности, делающие героев сильнее. Они есть у всех персонажей.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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