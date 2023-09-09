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Сегодня, 19:26

Геймеры выбрали лучшие игры для совместного прохождения с девушкой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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It Takes Two.
Фото EA

Пользователи Reddit выбрали лучшие игры для совместного прохождения со второй половинкой.

Большая часть игроков практически единогласно посоветовали Stardew Valley — симулятор фермы с возможностью играть вместе.

Игрок возьмет на себя роль уставшего от городской суеты офисного работника, который уезжает в глубинку на ферму своего дедушки. Там ему предстоит ухаживать за участком, выращивать растения, знакомиться с жителями городка и даже заводить с некоторыми из них любовные связи.

Также пользователи часто советуют It Takes Two — кооперативный экшн от EA, заточенный на игру для двоих. Игроки возьмут на себя роль рушащейся семейной пары, которую превратили в тряпичных кукол. По мере прохождения пара будет преодолевать трудности, решать различные головоломки и по частям восстанавливать свои, казалось бы, утраченные отношения.

В списке рекомендаций также приметили Valheim, Minecraft, Baldur's Gate 3, Portal 2 и серию Diablo.

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