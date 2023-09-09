Стример установил рекорд по длительности трансляции — он был в эфире почти 7 дней

31-летний стример GiftedPrime установил мировой рекорд по продолжительности стрима — он шел почти семь дней.

Мужчина провел за компьютером 164 часа, без отдыха и походов спать.

Во время трансляции мужчина говорил, что очень долго готовился и пытался побить предыдущий рекорд по длительности трансляции, но каждый раз засыпал прямо в кресле после 89, 105 и 90 часов.

В финале прямой трансляции стример уснул прямо во время трансляции — жена разбудила его, довела до кровати и трансляция закончилась.