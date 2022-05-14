Epic Games выпустит Ureal Editor для Fortnite

В этом году у Fortnite планируется масштабное обновление, в котором в игру добавят Unreal Editor. Это полноценный редактор который сможет предоставить все возможности движка Unreal Engine для создания пользовательских модификаций.

Редактор планируется сделать общедоступным и создателям модификаций не потребуется никакого согласия с Epic Games и заключения договоров.

«Без этого, даже если вы построите открытую метавселенную, все закончится тем, что Apple и Google будут диктовать всем условия» — сказал в официальном заявлении глава Epic Games Тим Суини.