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Сегодня, 09:14

Epic Games выпустит Ureal Editor для Fortnite

Читать «СЭ» в
Fortnite.

В этом году у Fortnite планируется масштабное обновление, в котором в игру добавят Unreal Editor. Это полноценный редактор который сможет предоставить все возможности движка Unreal Engine для создания пользовательских модификаций.

Редактор планируется сделать общедоступным и создателям модификаций не потребуется никакого согласия с Epic Games и заключения договоров.

«Без этого, даже если вы построите открытую метавселенную, все закончится тем, что Apple и Google будут диктовать всем условия» — сказал в официальном заявлении глава Epic Games Тим Суини.

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