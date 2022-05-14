Fy вошел в ростер Invictus Gaming по Dota 2

Invictus Gaming в посте на своей официальной страничке в Weibo заявила об изменениях в Dota 2 составе организации. В качестве саппорта 4-й позиции как свободный агент в команду пришел Сюй «Fy» Линьсэнь.

Ранее «Fy» выступал за коллектив Elephant в составе которого выступил на TI10. В ноябре 21 года киберспортсмен ушел в инактив чтобы решить проблемы со здоровьем и взять передышку от выступлений на профессиональной сцене.

На данный момент команда Invictus Gaming участник второго дивизиона китайской лиги DPC. Как будут распределяться игровые позиции в ростере после прихода «Fy» в команде объявлено не было. Таким образом в ростере Invictus Gaming сейчас 6 игроков.

1. Цзинь «flyfly» Чжии

2. Чжоу «Emo» И

3. Тиа Чжун «JT-» Вэн

4. Пань «Fade» Юй/Сюй «Fy» Линьсэнь

5. Чан «Oli~» Чон Кин