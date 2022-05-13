Илон Маск рассказал о своем билде в Elden Ring

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск уже не раз признавался в любви видеоиграм. Им уже были упомянуты Cyberpunk 2077, Halo Infinite, Overwatch и другие проекты. Теперь предприниматель в официальном Twitter-аккаунте Маска появились и комментарии на счет Elden Ring.

Для прохождение игры миллиардер использует боевого мага. Он использует заклинания, прочный щит и быструю рапиру (иногда переключается на когти). Чаще всего Маск использует длинные комбинации из ударов, а также в бою он пользуется средней броней и талисманами на ловкость, иногда меняя это на тяжелую броню, а в талисманах берет защиту.

«Меняй тяжелую и среднюю броню, если хочешь быстрые перекаты или потанковать. Часто меняй талисманы. Важно наносить много небольших ударов, чтобы накапливался урон. И призывай «суммонов»! — делится мнением в Twitter Маск с фанатами игры.