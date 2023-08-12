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Сегодня, 17:38

Доллар перевалил за 100 рублей — из-за этого подорожали цены на комплектующие для ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GeForce RTX .
Фото NVIDIA

В России продолжают подниматься цены на консоли и комплектующие для ПК. Виноват в этом нестабильный курс валют — по состоянию на 11 августа стоимость 1 доллара равна 100 рублей.

На фоне падения курса рубля ведущие российских ритейлеры стали поднимать цены на электронику. Сильнее всего цена повысилась на наиболее дорогостоящее модели. Например, цена на видеокарту Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro в DNS поднялась почти на 69 тысяч и теперь стоит 156 999 рублей.

Также цены значительно поднялись на:

— Palit GeForce RTX 4070 Dual OC — 70 499 рублей вместо 60 499 рублей;
— Palit GeForce RTX 4070 Ti — 86 999 рублей вместо 81 999 рублей;
— Palit GeForce RTX 4080 GameRock — 121 499 рублей вместо 111 499 рублей;
— Intel Core i9-12900K — 44 999 рублей вместо 35 499 рублей.

Цены поднялись и на игровые консоли:

— Xbox Series S — 30 499 рублей вместо 26 999 рублей;
— Xbox Series X — 45 999 вместо 40 439 рублей;
PlayStation 5 с дисководом — 59 999 вместо 56 999 рублей.

Пока что не все товары и комплектующие стали значительно дороже — цена на большую часть комплектующих либо не изменилась, либо поднялась на 1-3 тысячи рублей.

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