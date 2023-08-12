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Сегодня, 17:20

53-летняя актриса, сыгравшая Соню в Mortal Kombat 3, вернулась к образу — фигура женщины впечатляет

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mortal Kombat 3.

53-летняя модель Керри Энн Хоскинс, в свое время подарившая свою внешность Соне Блейд в культовом файтинге Mortal Kombat 3, решила вернуться к образу сексуального командира спецназа — фигура женщины впечатлила геймеров.

Снимок сделан на основе арта от Исава Мурги — на рисунке Соня была в белом топе и коротких шортах.

Керри Энн Хоскинс.
Фото Соцсети

Художник уже успел отреагировать на фотографию Керри:

«О боже мой! Даже не знаю, с чего начать! Спасибо вам огромное за это! Сообщество Mortal Kombat — лучшее!», — написал Исава.

Mortal Kombat 3 вышел в 1995 году и считается самым лучшим в серии. Сейчас студия NetherRealm разрабатывает новую часть культового файтинга, релиз которого запланирован уже на 19 сентября.

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