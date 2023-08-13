В фанатский набор бойцов для Mortal Kombat 1 вошли Стив Джобс и Эмма Уотсон

Настоящий состав персонажей в Mortal Kombat 1 известен уже давно, но это не мешает фантам придумывать свои собственные ростеры. И в один из них вошли весьма необычные бойцы-знаменитости.

В первую «пачку» вошли Трамп, Байден и Илон Маск, а во вторую, появившуюся совсем недавно, певцы Фредди Меркьюри и Майкл Джексон, основатель Apple Стив Джобс и актриса Эмма Уотсон, известная благодаря роли Гермионы из «Гарри Поттера». Попасть в мир «Смертельной битвы» им помогли нейросети.

Этот набор оценил даже создатель франшизы Эд Бун, при этом заметив, что искусственный интеллект начинает его пугать.