Cloud9 рассталась с составом по PUBG

Организация Cloud9 распустила состав по PUBG. Она не сообщила о причинах этого решения.

Cloud9 подписала состав по PUBG в феврале 2017 года. Изначально в него вошли бывшие игроки ростера организации по H1Z1. Во второй фазе сезона коллектив занял второе место в National PUBG League и получил слот на GLL Grand Slam: PUBG Classic, где занял 11 строчку.

Продолжат ли игроки выступать вместе и что станет с местом C9 в третьей фазе американской лиги — неизвестно. Организация не рассказала, подпишет ли новый состав по игре.

Бывший состав Cloud9: Хантер "hwinn" Винн; Тери "Kaymind" Калтенбэк; Бэн "Nerf" Вилер; Манго "Pr0phie" Рамос.