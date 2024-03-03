Читеры-мазохисты жалуются на Counter-Strike 2 — их не хотят банить

Один из читеров в Counter-Strike 2 пожаловался на работу античита VAC. Нет, дело не в том, что его забанили — как раз наоборот. В силу неведомых причин игрок наоборот хотел получить бан от системы.

Он провел в игре 200 часов, пользуясь всеми возможными способами жульничать — бесплатные читы, платные читы, макросы, даже Cheat Engine. Больше того, читер специально старался провоцировать остальных игроков и получил немало репортов, но бан так и не пришел. Если это не чья-та шутка, то Valve стоит глубоко задуматься.