Парень заставил Мистера Биста подписаться на стримера из Белоруссии и получил за это 150 миллионов рублей

Стример Мэллстрой выплатил фанату 150 миллионов рублей за победу в конкурсе.

Mellstroy. Фото Соцсети

Подписчикам Мэллстроя были выданы задания, за выполнение которых они получали крупные денежные вознаграждения. Одним из таких заданий было уговорить крупнейшего ютубера в мире Джимми MrBeast Дональдсона подписаться на аккаунт Мэллстроя в социальных сетях.

MrBeast. Фото Соцсети

Задание удалось выполнить Анасу Эль-Абду — профессиональному игроку в Fortnite, который смог достучаться до Джимми. Трэш-стример пообещал перевести победителю деньги в несколько заходов.