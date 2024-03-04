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4 марта, 14:20

Парень заставил Мистера Биста подписаться на стримера из Белоруссии и получил за это 150 миллионов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mellstroy.
Фото Соцсети

Стример Мэллстрой выплатил фанату 150 миллионов рублей за победу в конкурсе.

Mellstroy.
Фото Соцсети

Подписчикам Мэллстроя были выданы задания, за выполнение которых они получали крупные денежные вознаграждения. Одним из таких заданий было уговорить крупнейшего ютубера в мире Джимми MrBeast Дональдсона подписаться на аккаунт Мэллстроя в социальных сетях.

MrBeast.
Фото Соцсети

Задание удалось выполнить Анасу Эль-Абду — профессиональному игроку в Fortnite, который смог достучаться до Джимми. Трэш-стример пообещал перевести победителю деньги в несколько заходов.

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