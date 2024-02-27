Бывшего футболиста возмутили женщины в EA FC 24

Джоуи Бартон, тренер и бывший футболист, игравший за английские клубы «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», разнес в пух и прах EA FC 24 — последнюю итерацию футбольного симулятора от ЕА, ранее называвшегося FIFA.

Не понравились ему характеристики футболисток, позволяющие им играть наравне с мужчинами — в EA FC 24 появилась возможность составлять смешанные команды для режима Ultimate Team, и в целях баланса женщины-игроки действительно практически не отличаются от мужчин.