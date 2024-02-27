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27 февраля, 18:10

The Sims 5 уже можно скачать, но поиграть получится только на смартфоне

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Maxis

В мнтернете появились ранние версии The Sims 5, для компьютеров и для смартфонов. Правда, на ПК в нее поиграть не получится — даже эта версия защищена Denuvo. Теоретически сборка для Android должна запускаться — пользователь, который сообщил об утечке, запостил скриншоты из нее.

Фото Maxis

Впрочем, особенного резона скачивать раннюю версию все равно нет — речь идет о тестовом билде 2022 года, в котором даже нет персонажей.

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Официальная дата релиза The Sims 5 неизвестна, как и официальное название, которое вполне может оказаться другим. Тем не менее еще в прошлом году было подтверждено, что игра станет условно-бесплатной. Вероятно, Denuvo будет защищать платные DLC для free-to-play базы.

Источник: DSOGaming
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