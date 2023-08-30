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Будущее уже здесь — графика в игре Lost Fragment почти неотличима от реальной жизни

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Lost Fragment.
Фото NIHIL INANE STUDIO

Фотореалистичный инди-хоррор Lost Fragment привел аудиторию в настоящий восторг. Неудивительно — благодаря фотореалистичным текстурам и правдоподобному освещению трейлер действительно можно перепутать с «живым» видео.

Помогает и стилизация под съемки с камеры, довольно типичная для кинематографических ужасов.

Впрочем, разработчики заявляют, что все текстуры в игре рисовались вручную. По их словам, их вдохновляли японские хорроры.

Источник: YouTube
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