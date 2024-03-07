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7 марта, 20:55

Battle Pass, новое оружие и экзоскелеты — что добавят в Helldivers 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Arrowhead Game Studios

Разработчики Helldivers 2 раскрыли детали нового Battle Pass под названием Cutting Edge Warbond.

Обложка. Рюкзак, телепорт и гора оружия — раскрыт новый контент для Helldivers 2

В него добавят немало контента, включая оружие и обмундирование, слив которых появился ранее. Помимо оружия в боевой пропуск войдут плащи, карточки игроков, эмоции и усиления. Выход пропуска запланирован на 14 марта.

Но и это еще не все. В режиме «галактической войны» началось событие, предлагающее игрокам отбить планету Тянь Кван — там находятся человеческие фабрики по производству «мехов». Похоже, что после успешного завершения событий аудитории откроется доступ к гигантским экзоскелетам.

Источник: TG-канал VG/Двач
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