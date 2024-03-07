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7 марта, 20:40

Анонс Ghost of Tsushima на ПК разгневал фанатов Sony

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony

Анонс Ghost of Tsuhima на ПК обрадовал множество геймеров, но и расстроил некоторых особо впечатлительных фанатов Sony.

Ghost of&nbsp;Tsushima. Один из лучших консольных эксклюзивов появится на ПК уже в мае

По интернету гуляют скриншоты из обсуждений в Steam, где лишенные эксклюзивности геймеры высказывают претензии: «Не покупайте ее»; «Это был последний эксклюзив, который у нас оставался, но вы отдаете и его».

Впрочем, сомнительно, что так считает большая часть консольной аудитории, не говоря уже о том, что некоторые из этих постов могут быть провокацией.

Источник: TG-канал
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