Анонс Ghost of Tsushima на ПК разгневал фанатов Sony

Анонс Ghost of Tsuhima на ПК обрадовал множество геймеров, но и расстроил некоторых особо впечатлительных фанатов Sony.

По интернету гуляют скриншоты из обсуждений в Steam, где лишенные эксклюзивности геймеры высказывают претензии: «Не покупайте ее»; «Это был последний эксклюзив, который у нас оставался, но вы отдаете и его».

Впрочем, сомнительно, что так считает большая часть консольной аудитории, не говоря уже о том, что некоторые из этих постов могут быть провокацией.