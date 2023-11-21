RuFire — о nexa в G2: «Очень странная замена»

Русскоязычный тренер и аналитик Алексей RuFire Бураков высказался о переходе nexa в команду G2.

«Я не знаю, что там произошло и почему происходят такие замены, но, очевидно, nexa намного слабее jks. Еще и два капитана. А что мы знаем про команды с двумя капитанами? Правильно! Скоро кому то из них придется уйти, при первом же конфликте», — приводит слова RuFire Cybersport.Metaratings.ru.

RuFire также отметил, что на сцене много более сильных оффлейнеров.

21-го ноября организация G2 в своих социальных сетях официально анонсировала замену в составе по CS2: nexa заменил в команде jks.