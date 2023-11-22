Diablo 4 стала бесплатной в Steam

Diablo 4 стала бесплатной в Steam — к сожалению, только на время. Поиграть в нее бесплатно можно будет еще почти неделю, до 28 ноября. Кроме того, все это время игроки будут получать на 35% больше опыта и золота.

Разумеется, прогресс можно будет перенести в платную версию игры, которая сейчас продаются со скидкой. Правда, игроки сообщают, что выше 20-го уровня в бесплатной версии подняться все равно не выйдет.

Владельцы российских аккаунтов Steam могут скачать Diablo 4, вбив в браузер команду steam://install/2344520