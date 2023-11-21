Мододелы добавили в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty роман, которого так хотели игроки

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 отметилось появлением очередного персонажа, полюбившегося многим игрокам — француженки Авроры Кассель. Увы, разработчики не дали возможности закрутить с ней роман.

Но сейчас ситуацию исправили мододелы — и теперь каждый может установить модификацию, которая вызовет у Авроры симпатию к вам. Начать роман можно Ви любого пола, хотя автор рекомендует использовать женского персонажа — так анимации, позаимствованные из других сцен в игре, будут выглядеть лучше.