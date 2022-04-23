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Сегодня, 14:11

Еще один популярный геймер встречается с порнозвездой

Американский геймер Рич Кэмпбелл встречается с порнозвездой Миа Малковой
Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Миа Малкова.
Фото Global Look Press

Rich Campbell, известный по онлайн трансляциям на платформе Twitch и ведущий турниров «The Chongqing Major», «The International 9», «OMEGA League» и «WePlay AniMajor» встречается с известной порнозвездой Миа Малковой.

Предполагается, что пара уже давно живёт вместе, но официально не подтверждает отношения. Поклонники Рича неоднократно были свидетелями присутствия девушки во время стримов. Это вызывало неловкий момент, удивление и хайп, а в январе Рич и Миа целовались на трансляции друга.

29-летняя Миа Малкова работает в порноиндустрии с 2012 года и стримит на Twitch. На ее канале 636 000 фолловеров.

Это не первый случай, когда мужчины из игровой индустрии замечены в подобных отношениях.

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